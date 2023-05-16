Антонов Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Антонов
Мать: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Прокопий Алексеев
Мать ребёнка: Наталья Ефимова
Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Александра Васильева
Мать ребёнка: Наталья Ефимова
Смерть
Неизвестно