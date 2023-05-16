Антонов Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Антонов

Мать: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Прокопий Алексеев

Мать ребёнка: Наталья Ефимова

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Федор Васильев

Мать ребёнка: Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Александра Васильева

Мать ребёнка: Наталья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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