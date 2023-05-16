неизвестная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Александра Антонова
Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Антонова
Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов
Смерть
Неизвестно