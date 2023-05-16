неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестная

неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯШ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Александра Антонова

Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Антонова

Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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