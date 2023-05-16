Антонов-Богданов Антон Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Александра Антонова
Мать ребёнка: неизвестная
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: неизвестная
Рождение ребёнка
1814
Сын: Степан Антонов
Мать ребёнка: Ксения Иванова (2я жена)
Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Антонова
Мать ребёнка: неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова (2я жена)
Смерть
Неизвестно