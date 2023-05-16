Антонов-Богданов Антон Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Александра Антонова

Мать ребёнка: неизвестная

Рождение ребёнка
1801

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: неизвестная

Рождение ребёнка
1814

Сын: Степан Антонов

Мать ребёнка: Ксения Иванова (2я жена)

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Антонова

Мать ребёнка: неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова (2я жена)

Смерть
Неизвестно
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