деревня Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Скочково

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Скачково Аргуновской волости Шиловского и др. об аренде земли. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6907.
Дело по ходатайству крестьян дер. Скачково Аргуновской волости Чебыкина и Жирохова об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8173 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6208Скачково, д. каз.при рч. Шарженге.6264124551

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Скочкова6112

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Аргуновская волость
958. Скочкова, деревня бывшая государственная, при речке Шарженьге, дворов 18, жителей 119, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
686234Скочководеревня59°54'с.ш.44°56'в.д.O-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Зеленцовское сельское поселение
19634424138д Скочководеревня

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