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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Скачково Аргуновской волости Шиловского и др. об аренде земли. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6907.
Дело по ходатайству крестьян дер. Скачково Аргуновской волости Чебыкина и Жирохова об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8173 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6208Скачково, д. каз.при рч. Шарженге.6264124551
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Скочкова6112
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
958. Скочкова, деревня бывшая государственная, при речке Шарженьге, дворов 18, жителей 119, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
686234Скочководеревня59°54'с.ш.44°56'в.д.O-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634424138д Скочководеревня