Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Василий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Василий Антонов
Смерть
1879