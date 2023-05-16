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Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Данила Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Ефим Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Антонов

Смерть
1879
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