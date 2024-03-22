Антонов Данила Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Антонов
Мать: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1875
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Антонова Мария Данилова
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайлова
Смерть
Неизвестно