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Антонов Данила Васильев

Место рождения

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Антонов

Мать: Мавра Иванова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1875

Сын: Антонов Василий Данилов

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Антонов Стефан Данилов

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Антонова Мария Данилова

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайлова

Смерть
Неизвестно
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