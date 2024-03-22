Антонов Прокопий Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Антонов
Мать: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Антонова Феодосия Прокопьева
Мать ребёнка: Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Антонов Афанасий Прокопьев
Мать ребёнка: Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Антонова Екатерина Прокопьева
Мать ребёнка: Надежда Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно