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Антонов Прокопий Васильев

Место рождения

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Антонов

Мать: Мавра Иванова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Антонова Феодосия Прокопьева

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Антонов Афанасий Прокопьев

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Антонова Екатерина Прокопьева

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Иванова

Смерть
Неизвестно
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