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Бунтин Алексей

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Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.03.1921

Дата смерти

19.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Между 1890 и 1892 г.р.

Мать

Между 1893 и 1903 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921

Отец: Бунтин Гавриил

Мать: Бунтина Параскева

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1935 по 1936
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
В 1935-1936 году ушел от отца из Кандиевки в Тимирязево, жил у Ани сестры.
Бракосочетание
18.06.1946

Жена: Бунтина Мария

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунтина Мария

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунтина Мария

Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
13.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунтина Мария

Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Был в плену, концлагерь, работал в шахте, делал кокс, сбежал из плена.
Смерть
19.07.2009
Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Чертково
Похороны
Неизвестно
Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
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