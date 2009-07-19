Бунтин Алексей
Место рождения
Дата рождения10.03.1921
Дата смерти19.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921
Отец: Бунтин Гавриил
Мать: Бунтина Параскева
Место жительства
С 1935 по 1936
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
В 1935-1936 году ушел от отца из Кандиевки в Тимирязево, жил у Ани сестры.
Бракосочетание
18.06.1946
Жена: Бунтина Мария
Рождение ребёнка
21.06.1949
Рождение ребёнка
25.11.1951
Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
13.06.1959
Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Военная служба
Неизвестно
Был в плену, концлагерь, работал в шахте, делал кокс, сбежал из плена.
Смерть
19.07.2009
Чертково
Похороны
Неизвестно