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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Чертково Чертковской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4284.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Постниковой в с. Чертково Чертковской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Оп Показать все
Сведения о перенесении волостного центра из села Чертково Чертковской волости в село Грабово (Пензенский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
73Чертково, с. вл.при прудах.2436135423478Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Чертково с дер. Орловкой33Ив. Зах. Посников4817126
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
70. Чертково (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Колояре, дворов 187, жителей 1297, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чертковское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47527Чертковосело53°24'44°58'N-38-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613408116с Чертковосело