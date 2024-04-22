село Чертково, село Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Чертково

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Чертково Чертковской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4284.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Постниковой в с. Чертково Чертковской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Оп Показать все
Сведения о перенесении волостного центра из села Чертково Чертковской волости в село Грабово (Пензенский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
73Чертково, с. вл.при прудах.2436135423478Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Чертково с дер. Орловкой33Ив. Зах. Посников4817126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чертковская волость
70. Чертково (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Колояре, дворов 187, жителей 1297, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чертковская волость
село Чертковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
47527Чертковосело53°24'44°58'N-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Грабовский сельсовет
56613408116с Чертковосело
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