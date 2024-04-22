село Кандиевка, село Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кандиевка

Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
650Кандевка (Марьино), с. вл.при руч. Кандевке.6024237975990Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Мельниц 8.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Марьино, Кандевка тож, с 2 сел.36Серг. Серг. Волков и Елизав. Сер. Слингер1644334
С. Марьино, Кандевка тож, с 2 сел.36Серг. Серг. Волков и Елизав. Сер. Слингер1644334

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Кандевская волость
357. Кандевка (Марьино), село бывшее владельческое, дворов 321, жителей 1552, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Кандеевская волость
село Кандеевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Башмаковский район
48024Кандиевкасело53°12'42°54'N-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Башмаковский муниципальный район, Сельское поселение Кандиевский сельсовет
56603413101с Кандиевкасело
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