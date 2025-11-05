Початкова (Бунтина) Валентина
женский, родилась 25.11.1951, Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБунтин Алексей10.03.1921 г.р.
МатьБунтина (Исаева) Мария15.03.1924 г.р.
Супруги
Початков ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Акимушкина (Початкова) Татьяна14.11.1972 г.р.
Початков Алексей16.07.1976 г.р.
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Рождение
25.11.1951
Отец: Бунтин Алексей
Мать: Бунтина (Исаева) Мария
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Початков Виктор
Рождение ребёнка
14.11.1972
Дочь: Акимушкина (Початкова) Татьяна
Отец ребёнка: Початков Виктор
Рождение ребёнка
16.07.1976
Сын: Початков Алексей
Отец ребёнка: Початков Виктор
Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область