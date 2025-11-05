Початкова (Бунтина) Валентина 25.11.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Початкова (Бунтина) Валентина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 25.11.1951, Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бунтин Алексей10.03.1921 г.р.
Мать
Бунтина (Исаева) Мария15.03.1924 г.р.
Супруги
Початков ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Акимушкина (Початкова) Татьяна14.11.1972 г.р.
Початков Алексей16.07.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1951

Отец: Бунтин Алексей

Мать: Бунтина (Исаева) Мария

Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Початков Виктор

Рождение ребёнка
14.11.1972

Дочь: Акимушкина (Початкова) Татьяна

Отец ребёнка: Початков Виктор

Рождение ребёнка
16.07.1976

Сын: Початков Алексей

Отец ребёнка: Початков Виктор

Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

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