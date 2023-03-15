Бунтин Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1892
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892
Отец: Бунтин Захар
Мать: Бунтина ?
Ф. 182 оп. 5 д. 262, 264 (1890-1892) Аганцов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бунтина) ?
Мать ребёнка: Бунтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бунтина) ?
Мать ребёнка: Бунтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бунтин Филипп
Мать ребёнка: Бунтина ?
Ф. 182 оп. 5 д. 567, 568
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Бунтина) Евдокия
Мать ребёнка: Бунтина ?
Ф. 182 оп. 5 д. 145, 568
Военная служба
С 23.06.1915 по 22.10.1916
Дата рождения 1891 Воинская часть 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк Дата события 23.06.1915 - 22.10.1916 Место события Луцк Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Вое... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1915
Дочь: Широкова (Бунтина) Анна
Мать ребёнка: Бунтина (Соломадина) Параскева
Ф. 182 оп. 5 д. 567
Военная служба
С 23.05.1916 по 15.09.1916
Место службы: 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк, рядовой. оставлен на поле боя, Выбыл: колон. Новины | Место водворения 15 сентября 1916 Краков креп. госп. №3 Экзема
Военная служба
С 06.06.1916 по 29.06.1916
Дата рождения 1892 Воинская часть 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк Дата события 06.06.1916 Место события Дубно Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-историче... Показать все
Военная служба
15.11.1916
Заболевание выясняется | Место водворения: Краков, воен. эпид. госп. № 1, братьев милосердия отдел. 1 | Краков
Военная служба
1917
в 1917 отсутствовал по призыву
Рождение ребёнка
10.03.1921
Сын: Бунтин Алексей
Мать ребёнка: Бунтина (Соломадина) Параскева
Развод
По 1922
Бракосочетание
После 1922
Жена: Бунтина Пелагея
Военная служба
13.07.1942
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Призван Башмаковским РВК
Место жительства
После 1942
Смерть
После 1970