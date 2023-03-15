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Бунтин Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1892

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892

Отец: Бунтин Захар

Мать: Бунтина ?

Ф. 182 оп. 5 д. 262, 264 (1890-1892) Аганцов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: Бунтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: Бунтина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина (Соломадина) Параскева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бунтин Филипп

Мать ребёнка: Бунтина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 567, 568
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Бунтина) Евдокия

Мать ребёнка: Бунтина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 145, 568
Военная служба
С 23.06.1915 по 22.10.1916
Луцк, Волинська область
Дата рождения 1891 Воинская часть 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк Дата события 23.06.1915 - 22.10.1916 Место события Луцк Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Вое... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1915

Дочь: Широкова (Бунтина) Анна

Мать ребёнка: Бунтина (Соломадина) Параскева

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 567
Военная служба
С 23.05.1916 по 15.09.1916
Луцк, Волинська область
Место службы: 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк, рядовой. оставлен на поле боя, Выбыл: колон. Новины | Место водворения 15 сентября 1916 Краков креп. госп. №3 Экзема
Военная служба
С 06.06.1916 по 29.06.1916
Дата рождения 1892 Воинская часть 402-й пехотный Усть-Медведицкий полк Дата события 06.06.1916 Место события Дубно Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-историче... Показать все
Военная служба
15.11.1916
Заболевание выясняется | Место водворения: Краков, воен. эпид. госп. № 1, братьев милосердия отдел. 1 | Краков
Военная служба
1917
в 1917 отсутствовал по призыву
Рождение ребёнка
10.03.1921

Сын: Бунтин Алексей

Мать ребёнка: Бунтина (Соломадина) Параскева

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Развод
По 1922

Жена: Бунтина (Соломадина) Параскева

Бракосочетание
После 1922

Жена: Бунтина Пелагея

Военная служба
13.07.1942
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Призван Башмаковским РВК
Место жительства
После 1942
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
После 1970
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

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