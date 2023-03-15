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Бунтин Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Между 1890 и 1892 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бунтин Иван

Мать: Бунтина ?

Ф. 182 оп. 2 д. 92, 95, 95 (1856-1858)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина ?

Место жительства
Неизвестно
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Сельскохозяйственная перепись с. Кандиевка Кандиевской волости Керенского уезда
Место жительства
Неизвестно
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Сын: Бунтин Гавриил

Мать ребёнка: Бунтина ?

Ф. 182 оп. 5 д. 262, 264 (1890-1892) Аганцов
Работа или профессия
1917
Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
крестьянин
Смерть
Неизвестно

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