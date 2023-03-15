Бунтин Захар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бунтин Иван
Мать: Бунтина ?
Ф. 182 оп. 2 д. 92, 95, 95 (1856-1858)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина ?
Место жительства
Неизвестно
Сельскохозяйственная перепись с. Кандиевка Кандиевской волости Керенского уезда
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Сын: Бунтин Гавриил
Мать ребёнка: Бунтина ?
Ф. 182 оп. 5 д. 262, 264 (1890-1892) Аганцов
Работа или профессия
1917
крестьянин
Смерть
Неизвестно