Бунтин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бунтин Самей

Мать: Бунтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунтин Василий

Мать ребёнка: Бунтина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина ?

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бунтин Захар

Мать ребёнка: Бунтина ?

Ф. 182 оп. 2 д. 92, 95, 95 (1856-1858)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бунтин Григорий

Мать ребёнка: Бунтина ?

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бунтин Дмитрий

Мать ребёнка: Бунтина ?

Смерть
Неизвестно

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