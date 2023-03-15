Бунтин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бунтин Самей
Мать: Бунтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунтин Василий
Мать ребёнка: Бунтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина ?
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бунтин Захар
Мать ребёнка: Бунтина ?
Ф. 182 оп. 2 д. 92, 95, 95 (1856-1858)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бунтин Григорий
Мать ребёнка: Бунтина ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бунтин Дмитрий
Мать ребёнка: Бунтина ?
Смерть
Неизвестно