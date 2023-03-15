Широкова (Бунтина) Анна
Место рождения
Дата рождения23.09.1915
Дата смерти20.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915
Отец: Бунтин Гавриил
Ф. 182 оп. 5 д. 567
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Анатолий
Отец ребёнка: Широков Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Игнат
Рождение ребёнка
01.04.1952
Дочь: (Широкова) Антонина
Отец ребёнка: Широков Игнат
Рождение ребёнка
28.10.1954
Дочь: Сырцова (Широкова) Наталья
Отец ребёнка: Широков Игнат
Рождение ребёнка
28.05.1958
Сын: Широков Николай
Отец ребёнка: Широков Игнат
Смерть
20.01.1993