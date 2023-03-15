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Широкова (Бунтина) Анна

Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.09.1915

Дата смерти

20.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915

Отец: Бунтин Гавриил

Мать: Бунтина (Соломадина) Параскева

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 567
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Анатолий

Отец ребёнка: Широков Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Игнат

Рождение ребёнка
01.04.1952

Дочь: (Широкова) Антонина

Отец ребёнка: Широков Игнат

Рождение ребёнка
28.10.1954

Дочь: Сырцова (Широкова) Наталья

Отец ребёнка: Широков Игнат

Рождение ребёнка
28.05.1958

Сын: Широков Николай

Отец ребёнка: Широков Игнат

Смерть
20.01.1993

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