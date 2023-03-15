Бунтина (Соломадина) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина (Соломадина) Параскева

Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 1893 и 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Муж

Между 1890 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1903

Отец: Соломадин Фрол

Мать: Соломадина Марфа

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Гавриил

Рождение ребёнка
23.09.1915

Дочь: Широкова (Бунтина) Анна

Отец ребёнка: Бунтин Гавриил

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ф. 182 оп. 5 д. 567
Рождение ребёнка
10.03.1921

Сын: Бунтин Алексей

Отец ребёнка: Бунтин Гавриил

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Развод
По 1922

Муж: Бунтин Гавриил

Смерть
Неизвестно

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