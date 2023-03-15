Бунтина (Соломадина) Параскева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1893 и 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1893 и 1903
Отец: Соломадин Фрол
Мать: Соломадина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Гавриил
Рождение ребёнка
23.09.1915
Дочь: Широкова (Бунтина) Анна
Отец ребёнка: Бунтин Гавриил
Ф. 182 оп. 5 д. 567
Рождение ребёнка
10.03.1921
Сын: Бунтин Алексей
Отец ребёнка: Бунтин Гавриил
Развод
По 1922
Муж: Бунтин Гавриил
Смерть
Неизвестно