Бунтин Геннадий
мужской, родился 13.06.1959, Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБунтин Алексей10.03.1921 г.р.
МатьБунтина (Исаева) Мария15.03.1924 г.р.
Супруги
Бунтина Татьяна28.02.1960 г.р.
Дети
Бунтин Дмитрий13.05.1984 г.р.
Бунтин Сергей02.04.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Отец: Бунтин Алексей
Мать: Бунтина (Исаева) Мария
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина Татьяна
Рождение ребёнка
13.05.1984
Сын: Бунтин Дмитрий
Мать ребёнка: Бунтина Татьяна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1987
Сын: Бунтин Сергей
Мать ребёнка: Бунтина Татьяна
Москва, город федерального значения Москва