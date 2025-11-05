Бунтин Геннадий 13.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунтин Геннадий

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 13.06.1959, Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бунтин Алексей10.03.1921 г.р.
Мать
Бунтина (Исаева) Мария15.03.1924 г.р.
Супруги
Бунтина Татьяна28.02.1960 г.р.
Дети
Бунтин Дмитрий13.05.1984 г.р.
Бунтин Сергей02.04.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Бунтин Алексей

Мать: Бунтина (Исаева) Мария

Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина Татьяна

Рождение ребёнка
13.05.1984

Сын: Бунтин Дмитрий

Мать ребёнка: Бунтина Татьяна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
02.04.1987

Сын: Бунтин Сергей

Мать ребёнка: Бунтина Татьяна

Москва, город федерального значения Москва

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