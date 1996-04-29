Бунтина (Исаева) Мария
Место рождения
Дата рождения15.03.1924
Дата смерти29.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: Исаев Ануфрий
Мать: Исаева Агриппина
Бракосочетание
18.06.1946
Муж: Бунтин Алексей
Рождение ребёнка
21.06.1949
Рождение ребёнка
25.11.1951
Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
13.06.1959
Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Смерть
29.04.1996
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Церебральный атеросклероз | Троицкое
Похороны
Неизвестно