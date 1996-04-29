Бунтина (Исаева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина (Исаева) Мария

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

29.04.1996

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: Исаев Ануфрий

Мать: Исаева Агриппина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
18.06.1946

Муж: Бунтин Алексей

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунтин Алексей

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунтин Алексей

Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
13.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунтин Алексей

Башмаковский район, Пензенская область, Россия
Смерть
29.04.1996
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Церебральный атеросклероз | Троицкое
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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