Исаева (Широкова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Широков Данила
Мать: Широкова ?
Рождение ребёнка
15.03.1924
Дочь: Бунтина Мария
Отец ребёнка: Исаев Ануфрий
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1936
Сын: Исаев Дмитрий
Отец ребёнка: Исаев Ануфрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев ?
Отец ребёнка: Исаев Ануфрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван
Отец ребёнка: Исаев Ануфрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Ануфрий
Смерть
Неизвестно
Троицкое