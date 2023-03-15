Исаева (Широкова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Широкова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1872 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
1924 г.р.
1936 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Широков Данила

Мать: Широкова ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
15.03.1924

Дочь: Бунтина Мария

Отец ребёнка: Исаев Ануфрий

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1936

Сын: Исаев Дмитрий

Отец ребёнка: Исаев Ануфрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев ?

Отец ребёнка: Исаев Ануфрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Иван

Отец ребёнка: Исаев Ануфрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Ануфрий

Смерть
Неизвестно
Троицкое
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