Исаев Ануфрий
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Исаев Иван
Мать: Исаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев ?
Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван
Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1924
Дочь: Бунтина (Исаева) Мария
Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина
Рождение ребёнка
01.09.1936
Сын: Исаев Дмитрий
Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина
Военная служба
1941
Фамилия Исаев Имя Ануфрий Отчество Иванович Дата рождения/Возраст __.__.1910 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Троицкое Дата и место призыва Башмаковский РВК Воинское звание красноа... Показать все
Смерть
?.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: На войне