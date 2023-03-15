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Исаев Ануфрий

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Исаев Иван

Мать: Исаева ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев ?

Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Иван

Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева (Широкова) Агриппина

Рождение ребёнка
15.03.1924

Дочь: Бунтина (Исаева) Мария

Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1936

Сын: Исаев Дмитрий

Мать ребёнка: Исаева (Широкова) Агриппина

Военная служба
1941
Фамилия Исаев Имя Ануфрий Отчество Иванович Дата рождения/Возраст __.__.1910 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Троицкое Дата и место призыва Башмаковский РВК Воинское звание красноа... Показать все
Смерть
?.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: На войне

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