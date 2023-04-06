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Кутуковъ Титъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кутуковъ Михаилъ

Мать: Авдотья Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кутуковъ Мартынъ

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Титовъ Егоръ

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Симанова Анна

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кутуковъ Антонъ

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Титовъ Логинъ

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кутуковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пустыльникова Устинья

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутуковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кутуковъ Андрей

Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Акулина Васильева

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