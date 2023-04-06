Кутуковъ Титъ
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кутуковъ Михаилъ
Мать: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кутуковъ Мартынъ
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Титовъ Егоръ
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Симанова Анна
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кутуковъ Антонъ
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Титовъ Логинъ
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кутуковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пустыльникова Устинья
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кутуковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кутуковъ Андрей
Мать ребёнка: Кутукова Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно