Кутуковъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутуковъ Михаилъ

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Место рождения

Кананикольское

Дата рождения

1767

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кутуковъ Федотъ

Мать: Кутукова Домна Петрова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кутукова Настасья

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кутуковъ Титъ

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кутукова Серапиона

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кутукова Варвара

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутуковъ Егоръ

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петрова

Смерть
1839
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