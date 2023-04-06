Кутуковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кутуковъ Федотъ
Мать: Кутукова Домна Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кутукова Настасья
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кутуковъ Титъ
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кутукова Серапиона
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кутукова Варвара
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутуковъ Егоръ
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петрова
Смерть
1839