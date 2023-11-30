(Кобелькова) Авдотья Петрова
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кутукова Настасья
Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кутуковъ Титъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кутукова Серапиона
Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кутукова Варвара
Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутуковъ Егоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Михаилъ