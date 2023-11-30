(Кобелькова) Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кобелькова) Авдотья Петрова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кобельковъ Петръ Сергеевъ

Мать: Кобелькова Анна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кутукова Настасья

Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кутуковъ Титъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кутукова Серапиона

Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кутукова Варвара

Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутуковъ Егоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Михаилъ

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