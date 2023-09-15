Пустыльникова (Кутукова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустыльникова (Кутукова) Устинья

Пустыльникова (Кутукова) Устинья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кутуковъ Титъ

Мать: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пустыльниковъ Николай

Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Пустыльниковъ Андрей

Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пустыльниковъ Фома

Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустыльниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close