Пустыльникова (Кутукова) Устинья
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Пустыльниковъ Андрей
Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пустыльниковъ Фома
Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустыльниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Пустыльниковъ Иванъ