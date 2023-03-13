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Пустыльниковъ Иванъ
Пустыльниковъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пустыльниковъ Иванъ
1831 г.р.
Мать
Пустыльникова (Кутукова) Устинья
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пустыльниковъ Иванъ
Мать:
Пустыльникова Устинья
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