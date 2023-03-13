Кутукова Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кутуковъ Мартынъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1817
Сын: Титовъ Егоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Симанова Анна
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кутуковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Титовъ Логинъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кутуковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пустыльникова Устинья
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кутуковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кутуковъ Андрей
Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Титъ