Кутукова Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кутуковъ Мартынъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Титовъ Егоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Симанова Анна

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кутуковъ Антонъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Титовъ Логинъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кутуковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пустыльникова Устинья

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутуковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кутуковъ Андрей

Отец ребёнка: Кутуковъ Титъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Титъ

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