Титовъ Логинъ
Место рождения
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Привалова Степанида
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Филиппова Прасковья
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Титовъ Яковъ
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Анна Иванова