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Титовъ Логинъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кутуковъ Титъ

Мать: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Привалова Степанида

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Филиппова Прасковья

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Титовъ Кутуковъ Трофимъ

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Титовъ Яковъ

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анна Иванова

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