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Филиппова (Титова) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Титовъ Логинъ

Мать: Титова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Филипповъ Матвѣй

Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ

Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Филипповъ Їосифъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Филипповъ Семенъ

Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Филипповъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ

Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Филипповъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1892

Сын: Филипповъ Андрей

Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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