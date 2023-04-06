Филиппова (Титова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Титовъ Логинъ
Мать: Титова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Филипповъ Матвѣй
Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ
Бракосочетание
10.11.1869
Муж: Филипповъ Їосифъ
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Филипповъ Семенъ
Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Филипповъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ
Рождение ребёнка
03.03.1881
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ
Рождение ребёнка
22.02.1885
Сын: Филипповъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ
Рождение ребёнка
13.08.1892
Сын: Филипповъ Андрей
Отец ребёнка: Филипповъ Їосифъ