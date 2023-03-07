Филипповъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения01.02.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1875
Отец: Филипповъ Їосифъ
Мать: Филиппова Прасковья
Рождение ребёнка
12.12.1895
Сын: Филипповъ Павелъ
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Филипповъ Александръ
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Надеждинский
Рождение ребёнка
1897
Сын: Филипповъ Михаилъ
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Рождение ребёнка
12.09.1900
Дочь: Ефимія
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Филипповъ Василій
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Надеждинский
Рождение ребёнка
1905
Сын: Филипповъ Федоръ
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Надеждинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Фекла Павлова