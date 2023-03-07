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Филипповъ Семенъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1875

Отец: Филипповъ Їосифъ

Мать: Филиппова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1895

Сын: Филипповъ Павелъ

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Филипповъ Александръ

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Надеждинский
Рождение ребёнка
1897

Сын: Филипповъ Михаилъ

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1900

Дочь: Ефимія

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Филипповъ Василій

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Надеждинский
Рождение ребёнка
1905

Сын: Филипповъ Федоръ

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Надеждинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Филиппова Фекла Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Фекла Павлова

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