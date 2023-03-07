Кутуковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кутуковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кутукова Екатерина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кутукова Тимофей
Мать ребёнка: Кутукова Екатерина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кутуковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кутукова Екатерина
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кутуковъ Демидъ
Мать ребёнка: Кутукова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Екатерина