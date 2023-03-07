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Кутуковъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кутуковъ Титъ

Мать: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кутуковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кутукова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кутукова Тимофей

Мать ребёнка: Кутукова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кутуковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кутукова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутуковъ Демидъ

Мать ребёнка: Кутукова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Екатерина

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