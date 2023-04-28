Кутукова (Лукьянова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова (Лукьянова) Екатерина

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лукьяновъ Анисимъ

Мать: Лукьянова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кутуковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кутукова Тимофей

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кутуковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутуковъ Демидъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Иванъ

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