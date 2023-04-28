Кутукова (Лукьянова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лукьяновъ Анисимъ
Мать: Лукьянова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кутуковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кутукова Тимофей
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кутуковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кутуковъ Демидъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Иванъ