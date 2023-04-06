Кутуковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кутуковъ Иванъ
Мать: Кутукова Екатерина
Рождение ребёнка
06.07.1884
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1888
Сын: Кутуковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кутуковъ Прокофий
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Овчинникова Евдокия
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1901
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогалева Васса
Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Агафья Федорова