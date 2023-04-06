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Кутуковъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кутуковъ Иванъ

Мать: Кутукова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1884

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1888

Сын: Кутуковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кутуковъ Прокофий

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Овчинникова Евдокия

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1901

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогалева Васса

Мать ребёнка: Кутукова Агафья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Агафья Федорова

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