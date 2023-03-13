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Кутуковъ Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кутуковъ Федоръ

Мать: Кутукова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Кутукова Гликерия

Мать ребёнка: Кутукова Ульяна Андреева

село Михайловское
Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Кутуковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кутукова Ульяна Андреева

село Михайловское
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Кутукова Агриппина Федорова

Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Кутуковъ Петръ

Мать ребёнка: Кутукова Агриппина Федорова

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Ульяна Андреева

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