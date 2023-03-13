Кутуковъ Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Кутуковъ Федоръ
Мать: Кутукова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Кутукова Гликерия
Мать ребёнка: Кутукова Ульяна Андреева
село Михайловское
Рождение ребёнка
18.09.1913
Сын: Кутуковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кутукова Ульяна Андреева
село Михайловское
Бракосочетание
02.02.1914
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Кутуковъ Петръ
Мать ребёнка: Кутукова Агриппина Федорова
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Ульяна Андреева