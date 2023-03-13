Кутукова Ульяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Кутукова Гликерия
Отец ребёнка: Кутуковъ Прокофий
село Михайловское
Рождение ребёнка
18.09.1913
Сын: Кутуковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Прокофий
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Прокофий
Смерть
11.09.1913
село Михайловское