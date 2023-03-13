Кутукова Ульяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова Ульяна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Кутукова Гликерия

Отец ребёнка: Кутуковъ Прокофий

село Михайловское
Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Кутуковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Прокофий

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Прокофий

Смерть
11.09.1913
село Михайловское
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