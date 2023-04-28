Титовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1841
Сын: Титовъ Кутуковъ Александръ
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Туленкова Анна
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукьянова Дарія
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гордѣева Домна
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евлантьева Агаѳія
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кутуковъ Кузьма
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Горюнова Елена
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно