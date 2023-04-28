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Титовъ Егоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кутуковъ Титъ

Мать: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Титовъ Кутуковъ Александръ

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Туленкова Анна

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукьянова Дарія

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гордѣева Домна

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евлантьева Агаѳія

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кутуковъ Кузьма

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Горюнова Елена

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Пелагея Яковлева

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