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Гордѣева (Титова) Домна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Титовъ Егоръ

Мать: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1875

Сын: Гордѣевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Гордѣевъ Артемій

Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1892

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордѣевъ Їоаннъ

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