Гордѣева (Титова) Домна
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Титовъ Егоръ
Рождение ребёнка
12.05.1875
Сын: Гордѣевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
14.10.1883
Сын: Гордѣевъ Артемій
Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
15.06.1892
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Гордѣевъ Їоаннъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордѣевъ Їоаннъ