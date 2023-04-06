Гордѣевъ Їоаннъ
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Гордѣевъ Кузьма
Мать: Гордѣева Ирина
Рождение ребёнка
12.05.1875
Сын: Гордѣевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гордѣева Домна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Гордѣева Домна
Рождение ребёнка
14.10.1883
Сын: Гордѣевъ Артемій
Мать ребёнка: Гордѣева Домна
Рождение ребёнка
15.06.1892
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Гордѣева Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Гордѣева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордѣева Домна