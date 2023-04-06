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Гордѣевъ Їоаннъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гордѣевъ Кузьма

Мать: Гордѣева Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1875

Сын: Гордѣевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гордѣева Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Гордѣева Домна

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Гордѣевъ Артемій

Мать ребёнка: Гордѣева Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1892

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Гордѣева Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Гордѣева Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордѣева Домна

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