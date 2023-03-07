Гордѣева (Ракова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Раковъ Кирилъ
Мать: Ракова Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гордѣевъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1854
Сын: Константиновъ Никита
Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гордѣевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордѣевъ Кузьма