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Гордѣева (Ракова) Ирина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Раковъ Кирилъ

Мать: Ракова Настасья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гордѣевъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Константиновъ Никита

Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Константиновъ Василій

Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гордѣевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Гордѣевъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордѣевъ Кузьма

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