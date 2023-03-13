Ракова Настасья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова Настасья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Раковъ Василій

Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Горюнова Агаѳія

Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гордѣева Ирина

Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Раковъ Прокофий

Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковъ Кирилъ

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