Ракова Настасья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Раковъ Василій
Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Горюнова Агаѳія
Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гордѣева Ирина
Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Раковъ Прокофий
Отец ребёнка: Раковъ Кирилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковъ Кирилъ