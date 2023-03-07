Горюнова (Ракова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Раковъ Кирилъ
Мать: Ракова Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Горюновъ Фотей
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Горюновъ Степанъ
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горюновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кулешова Марина
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.10.1869
Сын: Горюновъ Дмитрій
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горюновъ Степанъ