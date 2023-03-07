Горюнова (Ракова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Ракова) Агаѳія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Раковъ Кирилъ

Мать: Ракова Настасья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горюновъ Фотей

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горюновъ Степанъ

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горюновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кулешова Марина

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1869

Сын: Горюновъ Дмитрій

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Горюновъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюновъ Степанъ

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