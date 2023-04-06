Горюновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Мать: Горюнова Анна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Горюновъ Фотей
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
1851
Сын: Горюновъ Степанъ
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горюновъ Никифоръ
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кулешова Марина
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
25.10.1869
Сын: Горюновъ Дмитрій
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Агаѳія