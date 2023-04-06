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Горюновъ Степанъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Мать: Горюнова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Горюновъ Фотей

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горюновъ Степанъ

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горюновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кулешова Марина

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1869

Сын: Горюновъ Дмитрій

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Горюнова Агаѳія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Агаѳія

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