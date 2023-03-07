Горюнова (Горюнова) Анна
Место рождения
Дата рождения1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Горюновъ Андрей Ивановъ
Мать: Горюнова Акулина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Горюновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Горюновъ Алексей
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кѵпріанова Марія
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Горюновъ Степанъ
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горюновъ Никита
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Горюновъ Николай
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Бракосочетание
Неизвестно