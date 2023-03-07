Горюнова (Горюнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Горюнова) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Горюновъ Андрей Ивановъ

Мать: Горюнова Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Горюновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Горюновъ Алексей

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кѵпріанова Марія

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Горюновъ Степанъ

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горюновъ Никита

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Горюновъ Николай

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

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