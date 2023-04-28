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Горюновъ Николай

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ

Мать: Горюнова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шаранова Агрофена

Мать ребёнка: Горюнова Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Горюнова Февронья

Рождение ребёнка
1860

Сын: Горюновъ Сильвестръ

Мать ребёнка: Горюнова Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Баталова Ирина

Мать ребёнка: Горюнова Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1869

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горюнова Февронья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Февронья

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