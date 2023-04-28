Горюновъ Николай
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Горюновъ Иванъ Леонтьевъ
Мать: Горюнова Анна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шаранова Агрофена
Мать ребёнка: Горюнова Февронья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Горюнова Февронья
Рождение ребёнка
1860
Сын: Горюновъ Сильвестръ
Мать ребёнка: Горюнова Февронья
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Баталова Ирина
Мать ребёнка: Горюнова Февронья
Рождение ребёнка
03.02.1869
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горюнова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Февронья