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Титовъ Кутуковъ Александръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Титовъ Егоръ

Мать: Кутукова Пелагея Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1861

Жена: Кутукова Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кутуковъ Антонъ

Мать ребёнка: Кутукова Агрофена

Рождение ребёнка
07.10.1869

Сын: Титовъ Яковъ

Мать ребёнка: Кутукова Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кутукова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Кузьма

Мать ребёнка: Кутукова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кутукова Агрофена

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