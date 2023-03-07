Титовъ Кутуковъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Титовъ Егоръ
Бракосочетание
12.11.1861
Жена: Кутукова Агрофена
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кутуковъ Антонъ
Мать ребёнка: Кутукова Агрофена
Рождение ребёнка
07.10.1869
Сын: Титовъ Яковъ
Мать ребёнка: Кутукова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кутукова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Кузьма
Мать ребёнка: Кутукова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кутукова Агрофена