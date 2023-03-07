Кутукова (Филимонова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Денисъ Филимоновъ
Мать: Александра
Бракосочетание
12.11.1861
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кутуковъ Антонъ
Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ
Рождение ребёнка
07.10.1869
Сын: Титовъ Яковъ
Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Кузьма
Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ