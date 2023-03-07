Кутукова (Филимонова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова (Филимонова) Агрофена

Кутукова (Филимонова) Агрофена

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Денисъ Филимоновъ

Мать: Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1861

Муж: Титовъ Кутуковъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кутуковъ Антонъ

Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ

Рождение ребёнка
07.10.1869

Сын: Титовъ Яковъ

Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Кузьма

Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Титовъ Кутуковъ Александръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close