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Кутуковъ Мартынъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кутуковъ Титъ

Мать: Кутукова Акулина Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Титовъ Кутуковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Огнева Елена

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кутуковъ Титовъ Алексѣй

Мать ребёнка: Кутукова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кутуковъ Никита

Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутуковъ Семенъ

Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1869

Дочь: Нестерова Олимпіада

Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Сергей

Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Корнилій

Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Марья Егорова

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