Кутуковъ Мартынъ
Место рождения
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кутуковъ Титъ
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Огнева Елена
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кутукова Пелагея
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кутуковъ Никита
Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кутуковъ Семенъ
Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова
Рождение ребёнка
20.07.1869
Дочь: Нестерова Олимпіада
Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Сергей
Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Корнилій
Мать ребёнка: Кутукова Марья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Марья Егорова