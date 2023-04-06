Кутуковъ Титовъ Алексѣй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутуковъ Титовъ Алексѣй

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кутуковъ Мартынъ

Мать: Кутукова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1869

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1872

Дочь: Денисъ

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Кутуковъ Василій

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1885

Сын: Кутуковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Анна

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