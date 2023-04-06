Кутуковъ Титовъ Алексѣй
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кутуковъ Мартынъ
Мать: Кутукова Пелагея
Рождение ребёнка
02.03.1869
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
29.09.1872
Дочь: Денисъ
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Кутуковъ Василій
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
02.05.1885
Сын: Кутуковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Анна