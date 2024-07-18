(Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Место рожденияс. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения07.11.1879
Дата смерти07.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879
Рождение ребёнка
18.09.1900
Дочь: (Грекова Волгина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: (Грекова Ребизова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Греков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1907
Дочь: (Грекова Фомина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1910
Сын: Греков Иван Александрович
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: (Грекова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1916
Сын: Греков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Грекова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич
Смерть
07.06.1953
Причина смерти: кардиосклероз, расстройство кровообращения III ст