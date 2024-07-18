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(Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Место рождения

с. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

07.11.1879

Дата смерти

07.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879

Отец: Нескоблинов Павел Илларионович

Мать: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1900

Дочь: (Грекова Волгина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: (Грекова Ребизова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Греков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: (Грекова Фомина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1910

Сын: Греков Иван Александрович

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: (Грекова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1916

Сын: Греков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Грекова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Греков Александр Васильевич

Смерть
07.06.1953
Причина смерти: кардиосклероз, расстройство кровообращения III ст

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