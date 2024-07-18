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Греков Александр Васильевич

Место рождения

г. Козлов, Тамбовская губерния

Дата рождения

23.08.1872

Дата смерти

11.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1872

Отец: Греков Василий Андреевич

Мать: (Гриднева Грекова) Татьяна Петровна

Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1900

Дочь: (Грекова Волгина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: (Грекова Ребизова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Греков Михаил Александрович

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: (Грекова Фомина) Мария Александровна

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
24.02.1910

Сын: Греков Иван Александрович

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: (Грекова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
17.10.1916

Сын: Греков Сергей Александрович

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Грекова) Галина Александровна

Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Смерть
11.09.1921
Причина смерти: хроническое воспаление легких

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