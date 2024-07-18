Греков Александр Васильевич
Место рожденияг. Козлов, Тамбовская губерния
Дата рождения23.08.1872
Дата смерти11.09.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1872
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1900
Дочь: (Грекова Волгина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: (Грекова Ребизова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Греков Михаил Александрович
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
08.07.1907
Дочь: (Грекова Фомина) Мария Александровна
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1910
Сын: Греков Иван Александрович
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: (Грекова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
17.10.1916
Сын: Греков Сергей Александрович
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Грекова) Галина Александровна
Мать ребёнка: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Смерть
11.09.1921
Причина смерти: хроническое воспаление легких