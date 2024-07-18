(Гриднева Грекова) Татьяна Петровна
Место рожденияс. Малое Лаврово, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения1847
Дата смерти25.06.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гриднев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1872
Сын: Греков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1874
Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1882
Сын: Греков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич
Смерть
25.06.1907
Причина смерти: от грудной жабы