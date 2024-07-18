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(Гриднева Грекова) Татьяна Петровна

Место рождения

с. Малое Лаврово, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

25.06.1907

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Гриднев Петр Иванович

Мать: (Гриднева) Афимья Петрова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
23.08.1872

Сын: Греков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1874

Сын: Греков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
01.12.1882

Сын: Греков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Греков Василий Андреевич

Смерть
25.06.1907
Причина смерти: от грудной жабы

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